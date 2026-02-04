"Не хайпит, не шумит". Найдено объяснение исключению Рахмонова из рейтинга UFC

Российский боец UFC Андрей Пуляев высказался о травме казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова и его исключение из рейтинга UFC, передают Vesti.kz.

"Несмотря на такую серьёзную травму, Шавкат сможет вернуться на прежний уровень. У Рахмонова высокий потенциал, поэтому у него будет сложный именно первый бой после травмы. А в следующий раз он подерётся на своём привычном уровне. Почему Шавката исключили из рейтингов? Он не хайпит, не шумит, а боями доказывает свой уровень. Тот же Колби Ковингтон – совсем другой персонаж, противоположный. Думаю, что Рахмонов ещё может побороться за пояс после возвращения", — рассказал Пуляев в интервью MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Шавката Рахмонова в UFC состоялся 7 декабря 2024 года, когда он единогласным решением судей одолел ирландца Иэна Гэрри. В том поединке казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить весь 2025 год. Его возвращение ожидалось в начале 2026-го, однако в январе стало известно о новой травме колена, потребовавшей операции. По данным источников, на восстановление Рахмонову потребуется 9–10 месяцев.

