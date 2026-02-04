Рахмонов получил поддержку российского тренера после решения UFC

Российский тренер Сергей Торосян прокомментировал исключение казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга UFC в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

UFC принял решение по Шавкату Рахмонову после второй травмы подряд

"Рано списывать Рахмонова со счетов"

"Шавкат может доставить проблемы любому бойцу из полусреднего дивизиона. В руководстве UFC поторопились с решением убрать Рахмонова из рейтинга. Он может показать хороший и конкурентный бой со всеми, включая чемпиона. Я в своей спортивной карьере дважды столкнулся с травмой, которая выбила меня на долгий срок. Но свои самые высокие результаты я показал именно после пластики передней крестообразной связки, поэтому пока рано списывать Рахмонова со счетов. Сейчас всё будет зависеть от него самого. Как он подойдёт к восстановлению и физически, и морально. Если он будет продолжать уверенно работать и восстанавливаться, то, я уверен, у него всё впереди", — рассказал Торосян в интервью MMA.Metaratings.ru.

Последний бой в UFC Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года, когда победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей. В том поединке казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год. Его возвращение ожидалось в начале 2026-го. Однако в январе текущего года стало известно, что казахстанец снова получил травму колена и перенёс операцию. По информации источников, боец выбыл из строя на 9–10 месяцев.

