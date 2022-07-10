"Не говори ерунды и погнали". Уроженец Казахстана назвал соперника в UFC и бросил вызов

Десятый номер рейтинга легкого веса UFC, уроженец Казахстана Рафаэль Физиев высказался о возможном сопернике после досрочной победы над бразильским экс-чемпионом и ветераном Рафаэлем Дос Аньосом, сообщает "Чемпионат".

"Вы все и так знаете, что я хочу подраться с Гэтжи. Гэтжи, если ты еще раз хочешь подраться с парнем с желтыми волосами (Оливейрой), то нам нужно узнать, кто из нас лучший. Это отличный матч для нас с тобой. Если ты готов и если ты не боишься, тогда не говори ерунды и погнали", – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня Физиев в главном бою UFC победил своего тезку - известного бразильца и экс-чемпиона промоушена Рафаэля Дос Аньоса, нокаутировав его в пятом раунде, за что получил бонус от UFC. Видео поединка можно посмотреть здесь.

Успех на UFC Вегас 58 стал для Рафаэля Физиева уже шестым подряд в UFC. Свое единственное поражение в американском промоушене, датированное апрелем 2019 года, он получил в бою с россиянином Магомедом Мустафаевым.

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