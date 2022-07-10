Уроженец Казахстана назвал условия поединка с Надалем

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев предложил условия поединка звезде тенниса Рафаэлю Надалю, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Первые четыре раунда по теннису, пятый - по ММА", - написал Физиев в своем твиттере.

First 4 rounds tennis 🎾, 5th round MMA @RafaelNadal 😅 https://t.co/ngZGuiA9U5 — Rafael “Ataman” Fiziev (@RafaelFiziev) July 10, 2022

Напомним, сегодня Физиев в главном бою UFC победил своего тезку - известного бразильца и экс-чемпиона промоушена Рафаэля Дос Аньоса, нокаутировав его в пятом раунде, за что получил бонус от UFC. Видео поединка можно посмотреть здесь.

А после в шуточной форме вызвал на бой испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

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