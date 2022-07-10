"Кто не понимает, пошли вы на фиг". Уроженец Казахстана объяснил вызов Надалю

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал, почему бросил вызов известному теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщает "Чемпионат".

"Рафаэль Надаль, где он? Я могу побить его в его виде спорта тоже", - пошутил Физиев сразу после боя, где он одержал победу над бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом в главном поединке турнира UFC Вегас 58.

"Никакого списка у меня нет. Но смешно же получается? Это же все-таки шоу. Все думают, вот, чего они болтают, он что-то базарит, много на Конора, он не заслужил, радуйся, что тебя Конор заметил. Но вам же всем интересно, друзья. Не забывайте, что это не просто бои, мы не просто друг другу морды бьем. Мы стараемся делать шоу, чтобы вам было интересно, чтобы вы утром улыбнулись и весь день ходили улыбающимися. Потом бы кто-то больше начал любить свою жену, кто-то цветы с хорошим настроением своей женщине или маме купил бы. Это не просто мордобитие, мы стараемся для вас, чтобы вы чуть больше улыбались, тем более при всех нынешних проблемах наших. Я стараюсь, а те, кто не понимает, пошли вы на фиг", – сказал Физиев на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, Рафаэль Физиев нокаутировал в начале пятого раунда бразильца Рафаэля Дос Аньоса и выиграл шестой бой подряд в UFC. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

Уроженец Кордайского района Жамбылской области впервые выступил в главном событии промоушена. В UFC Физиев начинал как боец из Кыргызстана, но в предыдущем поединке выходил без флага, а против Дос Аньоса впервые выступил как представитель Азербайджана.

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