Названы сроки дебюта сестры Шавката Рахмонова в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 21:48
©instagram.com/rakhmonova

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью "Спорт Шредингера" раскрыл сроки дебюта свой сестры Соры в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

26 мая Рахмонова победила нокаутом россиянку Валерию Карыгину на турнире Naiza FC 51, прошедшего в Алматы. После победы она обратилась к Дане Уайту и намекнула о желании попасть в UFC. 

"Неплохой бой был последний. Она скоро будет в UFC. Даст бог, уже в этом году. Я думаю, для этого есть все. Я, как старший брат, стараюсь помочь во всем. Это будет тяжело, конечно", - отметил Рахмонов.

В ММА Сора Рахмонова провела пять боев, в которых одержала четыре победы, из которых три досрочно. Ее брат Шавкат Рахмонов выступает в UFC с октября 2020 года - казахстанец провел пять поединков и все выиграл досрочно.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:48
UFC
Названы сроки дебюта сестры Шавката Рахмонова в UFC
Сегодня , 19:58
UFC
Рахмонов сделал прогноз на дебют Алмабаева и его перспективы в UFC
Сегодня , 13:06
UFC
Махачев отреагировал на победу Оливейры и предстоящий реванш
Сегодня , 11:58
UFC
Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC и объявила о завершении карьеры
Сегодня , 10:37
UFC
Полное видео боя, или как Оливейра добился реванша с Махачевым в UFC
Сегодня , 10:27
UFC
Финиш в первом раунде! Оливейра забил соперника и стал претендентом на чемпионский бой с Махачевым
Сегодня , 08:52
UFC
Макгрегор нокаутировал маскота клуба НБА
Вчера , 23:25
UFC
Прямая трансляция турнира UFC 289 с боями Аманды Нуньес и Чарльза Оливейры
Вчера , 18:13
UFC
Президент UFC сделал заявление о будущем Чимаева
Вчера , 15:27
UFC
Президент UFC резко отреагировал на разговоры о бое Чимаева с Усманом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»