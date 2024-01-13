Названы сроки чемпионского боя Шавката Рахмонова в UFC

Президент промоушна Naiza FC Нурбек Карабала высказался по чемпионским перспективам казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18-0) в UFC в этом году, сообщает Vesti.kz.

- В 2024 году Шавкат станет чемпионом. Я считаю, что если он функционально будет хорош, то он и Эдвардса, и Белала выиграет. Что интересно, выиграет досрочно обоих. Я так думаю, - сообщил Карабала в интервью Youtube-каналу организации.

- Думаешь, в 2024-м будет у него титул?

- Думаю, да. Если он будет запасным, то однозначно что-то такое будет, да. А чего тут думать? Мы понимаем, что если выиграет Белал или если выиграет Эдвардс - кому драться еще?

Второй номер UFC объявил бой против Рахмонова

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) объявил, что будет защищать титул на турнире UFC 300 в апреле в Лас-Вегасе (США). Его соперником должен стать Белал Мухаммад (23-3).

29-летний Рахмонов не знает поражений и идет на серии из шести досрочных побед в UFC, последнюю из которых одержал в противостоянии со Стивеном Томпсоном, финишировав американца удушением во втором раунде. "Номад" идет третьим в рейтинге полусреднего дивизиона.

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