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Новости спорта MMA UFC

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Рахмонов откажется страховать титульный бой UFC? Почему это правильное решение

Рахмонов откажется страховать титульный бой UFC? Почему это правильное решение
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Судя по информации из разных источников, именно Белал Мухаммад (23-3-0-1) станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Их бой с Леоном Эдвардсом (22-3-0-1) может пройти на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (Невада, США). Событие запланировано на 14 апреля.

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщал, что страховать этот бой может непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0). Корреспондент Vesti.kz оценил вероятность такого развития событий.

Потенциальный титульный бой между 32-летним англичанином Эдвардсом и 35-летним американцем палестинского происхождения Мухаммадом считается реваншем для них. В марте 2021-го они уже встречались друг с другом, и тогда поединок завершился уже во втором раунде после непреднамеренного тычка в глаз со стороны Леона. Белал так и не пришел в себя и бой пришлось признать несостоявшимся.

Теперь все вопросы они могут закрыть уже спустя три года, в рамках чемпионского боя. Претендент Мухаммад идет на серии из девяти побед, она длится на протяжении пяти лет. У действующего обладателя пояса же серия из 12 побед подряд, и она длится уже восемь лет.

Многими Белал считался претендентом номер один еще после трилогии Эдвардса и Камару Усмана, когда англичанин второй раз подряд побил экс-доминирующего чемпиона из Нигерии и защитил титул. Но неожиданно свой очередной, уже третий по счету титульный шанс, получил американец Колби Ковингтон

Понятно, что Мухаммад посчитал это решение несправедливым, но возмущаться и ругаться с UFC он не стал. Более того, Белал согласился страховать этот титульный бой, и он прошел через взвешивание. Однако выйти на замену ему не пришлось, а Эдвардс единогласным решением победил Ковингтона и сохранил пояс чемпиона.

Второй раз подряд оставлять Мухаммада без заслуженного титульника UFC вряд ли станут. Даже несмотря на то, что у палестинца есть репутация скучного бойца (всего шесть финишей при 17 победах решением), и что их противостояние с Эдвардсом вряд ли вызовет бум в мире смешанных единоборств. Поэтому вряд ли кто-то другой станет следующим претендентом на титул.

Рахмонов, скорее всего, находится в очереди следом за Мухаммадом. Первый номер рейтинга Усман идет на серии из трех поражений, Ковингтон тоже упустил уже третью возможность стать чемпионом, а у Гилберта Бернса не так давно было поражение. 

Теперь оценим вероятность того, что Шавкат согласится страховать титульное противостояние между Леоном и Белалом.

С одной стороны, это хорошее дело, которое может реально привести к бою за чемпионство. Но для этого нужно надеяться, что кто-то из бойцов слетит из-за травмы, или же сильно провалит взвешивание. Если этого не произойдет, то Шавкат пройдет через подготовку и весогонку "вхолостую".

Зная то, что Рахмонов - это тот тип бойца, который тщательно планирует дальнейшие действия, не верится, что он возьмется за страхование этого боя. Во-первых, вряд ли замена понадобится, вероятность этого низка.

Во-вторых, он уже отказывался страховать поединок Эдвардс - Ковингтон. Сам казахстанец объяснил это тем, что UFC не захотели "нормально заплатить", и что ему интереснее драться, чем ждать, травмируется ли кто-то из хедлайнеров.

В-третьих, с 10 марта по 9 апреля будет священный месяц Рамадан, и Шавкат наверняка будет соблюдать пост. Готовиться и проводить полноценный лагерь перед потенциальным боем за титул в таком состоянии, когда не ешь и не пьешь весь день - крайне сложно. Тем более финальная часть подготовки, как правило, проходит в Америке. К этому прибавляем сложности с акклиматизацией.

Да, Мухаммад тоже мусульманин, и он, скорее всего, также будет соблюдать пост. Однако он живет в США, и точно будет знать, что выйдет в клетку (если не случится форс-мажор). Знать, что все это делается ради уже анонсированного титульного боя, и что ты бьешься дома - совсем другое дело. Поэтому условия неравные. Тем более Белалу уже 35 лет, и сейчас у него нет выбора, кроме как соглашаться на любые условия по дате ради титульного шанса.

Менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов как-то тоже говорил, что страховать титульник и рассчитывать на выход на замену - не лучший вариант, и Шавкат предпочтет подраться с кем-то другим, чтобы не простаивать и не гонять вес впустую. 

Поэтому даже если бой Эдвардс - Мухаммад и будет утвержден на UFC 300, то маловероятно, что Шавкат решится стать страхующим бойцом. Он уверен в себе, поэтому живет настроем, что в любом случае доберется до титульного поединка своими силами. Рано или поздно, мы надеемся, это произойдет.

Напомним, что Рахмонов свой последний бой провел на турнире UFC 296, состоявшемся 17 декабря. В главном карде ивента он финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1) во втором раунде.

Ранее стало известно, что претендент на пояс Мухаммад прилетит на подготовку к бою в Дагестан (Россия), где будет тренироваться с командой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Великобритания Палестина Усман Камару Абдрахманов Саят США Лас-Вегас Нурмагомедов Хабиб Махачев Ислам

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