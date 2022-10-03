Названа цена победы в следующем бою Исмагулова в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:42
©instagram.com/ismagulov_damir/

Обозреватель британского портала MMA Sport Бен Смит поделился своими ожиданиями от предстоящего боя казахского бойца из России Дамира Исмагулова с российским файтером армянского происхождения Арманом Царукяном. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил значение успеха для каждого из соперников.

Их поединок запланирован на 17 декабря. При этом у них один менеджер - казахстанец Саят Абдрахманов. Царукян в рейтинге легкого веса UFC занимает десятое место, а Исмагулов - 12-е.

"Возможно, два самых недооцененных бойца дивизиона. Исмагулов и Царукян находятся неподалеку от топа монстров категории, но не могут попасть в круг избранных. Возможно, этот поединок откроет победителю противостояния путь на вершину. Исмагулов выглядит для меня предпочтительнее, но у него есть проблемы со здоровьем. Неизвестно, в какой он сейчас физической форме и удастся ли ему подойти к схватке в оптимальном режиме. Это будет интригующим событием. Цена победы высока", - отметил Смит.

Интересные факты о сопернике Исмагулова представлены по этой ссылке.

Напомним, что недавно казахстанец дал интервью, в котором рассказал о возможном уходе из UFC.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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