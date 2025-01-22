Назван новый чемпион UFC из Казахстана. Это не Рахмонов

Дагестанский боец ММА Абдулазиз Дацилаев (4-0) оценил шансы казахстанца Асу Алмабаева (21-2) стать чемпионом UFC, передают Vesti.kz.

Алмабаев подерется против австралийца Стива Эрцега (12-3) на турнире UFC 2 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Асу готов к Эрцегу. До UFC у него была хорошая любительская карьера – дрался с крепкими соперниками в серьезных организациях вроде M-1 и BRAVE. У Алмабаева есть чемпионские амбиции, он пахарь и парень с большим сердцем. Если продолжит работать в том же темпе, то обязательно завоюет пояс. Ничего невозможного нет", – сказал Дацилаев в интервью Meta-ratings.kz.

Алмабаев и Эрцег занимают восьмое и девятое места в рейтинге наилегчайшего веса UFC, чемпионом дивизиона является бразилец Алешандре Пантожа (29-5).

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Напомним, что другой казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) близок к титулу UFC. В первой половине года он должен встретиться с действующим чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом (24-3), с которым у него сорвался бой 8 декабря из-за травмы американца палестинского происхождения.