"Настрой бешеный". Жумагулов высказался о подготовке ко второму бою в UFC

Он встретится с соперником из Швеции.

Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas/
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 13:19
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов обратился к своим болельщикам через соцсети, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ас-саляму алейкум всем! Как дела? Вот отпахали, пашем, настрой бешеный. Все хорошо. Всем, кто пишет, - от души рахмет! Обнял всех!" - говорится в видео, опубликованном в Stories его Instagram.

Отметим, что казахстанец готовится к бою против шведа Амира Альбази в рамках турнира UFC 257, который состоится на Бойцовском острове в Абу-Даби 23 января. Главным событием вечера станет бой Конора МакГрегора с Дастином Порье.

Для Жумагулова это будет второй поединок в UFC. В дебютной схватке он решением судей проиграл бразильцу Раулиану Пайве.
Метки:
Жумагулов Жалгас Бои по смешанным правилам UFC MMA Казахстан Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 13:19
© 2008 - 2020 ТОО «EML»