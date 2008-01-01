"Настрой бешеный". Жумагулов высказался о подготовке ко второму бою в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов
обратился к своим болельщикам через соцсети, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Ас-саляму алейкум всем! Как дела? Вот отпахали, пашем, настрой бешеный. Все хорошо. Всем, кто пишет, - от души рахмет! Обнял всех!" - говорится в видео, опубликованном в Stories его Instagram.
Отметим, что казахстанец готовится к бою против шведа Амира Альбази
в рамках турнира UFC 257, который состоится на Бойцовском острове в Абу-Даби 23 января. Главным событием вечера станет бой Конора МакГрегора с Дастином Порье.
Для Жумагулова это будет второй поединок в UFC. В дебютной схватке он решением судей проиграл
бразильцу Раулиану Пайве.