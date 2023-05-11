У нас долги нужно возвращать - Дамир Исмагулов о следующем бое в UFC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов анонсировал свой следующий бой в американском промоушене, передают Vesti.kz.

Исмагулов подтвердил информацию от инсайдера MMA Junkie Нолана Кинга, что следующий поединок он проведет 1 июля против американца Гранта Доусона.

"Возвращаемся на UFC Fight Night - July 1, 2023. Соперник из топ-15. Очередной вызов. Все или ничего, как говорится, у нас долги нужно возвращать", - написал он в Instagram.

В рейтинге легкого веса UFC Исмагулов занимает 12-е место, а Доусон - 15-е.