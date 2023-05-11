Стали известны соперник и дата следующего боя казаха из UFC

Инсайдер MMA Junkie Нолан Кинг поделился новостью о следующем сопернике и бое казахстанского файтера Дамира Исмагулова в UFC, передают Vesti.kz.

Отмечается, что Исмагулов вернется в октагон 1 июля в рамках турнира UFC Fight Vegas 76 в Лас-Вегасе. Его соперником будет американец Грант Доусон.

В рейтинге легкого веса UFC Исмагулов занимает 12-е место, а Доусон - 15-е.

Последний поединок в UFC Дамир провел в декабре 2022 года, проиграв единогласным решением судей россиянину армянского происхождения Арману Царукяну.

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