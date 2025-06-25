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Напряженный диалог с узбеком и восторг Даны Уайта. Как небитый казах стартовал на шоу TUF?

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Напряженный диалог с узбеком и восторг Даны Уайта. Как небитый казах стартовал на шоу TUF? ©Скриншот из 5 серии TUF 33

Сегодня, 25 июня, состоялся релиз пятой серии 33-го сезона бойцовского реалити-шоу от UFC - The Ultimate Fighter. В ней показали четвертьфинальный поединок в наилегчайшем весе между казахстанцем Алиби Идрисом (10-0) и Фуркатбеком Екубовым (13-4) из Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном, что было в этой серии.

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Сегодня, 25 июня, состоялся релиз пятой серии 33-го сезона бойцовского реалити-шоу от UFC - The Ultimate Fighter. В ней показали четвертьфинальный поединок в наилегчайшем весе между казахстанцем Алиби Идрисом (10-0) и Фуркатбеком Екубовым (13-4) из Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном, что было в этой серии.

Серия называется "Заклятые друзья", и это отсылка к тому, что друг с другом встретились бойцы из близких соседских стран - Казахстана и Узбекистана. Причем Алиби и Фуркатбек - первопроходцы для своих стран в шоу TUF.

Посмотреть серию можно на "Кинопоиске"


Как общались Идрис и Екубов до боя?

Понятно, что бойцы постоянно пересекались, так как жили в одном общем доме, вместе с другими участниками TUF. В этой серии казахстанец несколько раз отметил, что уважает соперника "и как соперника, и как брата".

Было отмечено, что из 16 участников шоу было только три мусульманина, и они по пять раз в сутки молились вместе. 

Алиби Идрис молится на шоу TUF

Казах перенял опыт у чемпиона UFC и рассказал о своей семье

В этом эпизоде к команде Даниэля Кормье, чьим членом является Алиби, присоединился экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено (23-8-2). Он провел для бойцов тренировку и поделился своими советами.

Особую роль уделили истории обоих бойцов, и их жизни за пределами октагона. В комнате Идрис показывал украинскому бойцу Даниилу Донченко (11-2), экс-чемпиону казахстанской лиги NAIZA, фотографии своих сыновей. Старшего зовут Хамза, младшего - Мохаммад.

По словам Алиби, рождение детей дало ему огромный заряд мотивации. Когда ему сложно, к примеру, во время сгонки веса, он всегда смотрит на фотографии сыновей, и ему становится легче от этого.

Затем были показаны кадры из родного города бойца - Актобе. Он показал свой дом, в котором проживают его супруга, дети, родители и братья:

Дом Алиби Идриса в Актобе

А еще Алиби познакомил зрителей со своей матерью - Нурзизой Баймукашевой. Она ежедневно торгует молочными продуктами на актюбинском рынке, с 8 утра до 20 вечера. 

По словам Идриса, он хочет стать чемпионом UFC и купить матери целый отдел на рынке, чтобы ей не было тесно.

Алиби Идрис с матерью на рынке в Актобе

Узбекский соперник не живет на родине, но он верит в себя

Екубов рассказал, что вместе со своей супругой, дочерью и отцом проживает в Дубае (ОАЭ). Несколько лет назад не стало его матери. Рассказывая о ней, Фуркатбек, со слезами на глазах, вспомнил, как перед своей смертью мама велела ему никогда не сдаваться. Это сильная мотивация для бойца.

Перед боем он отдал должное силе Алиби и его универсальности в клетке. Но отметил, что казахстанец часто ошибается, а он будет наказывать его за эти ошибки.

Перед боем Алиби подарил казахский шапан легенде UFC

Незадолго до боя Идрис поблагодарил своего тренера Кормье, сделав ему незабываемый презент - казахский национальный шапан. Оказалось, что он заранее купил этот подарок именно для Кормье, так как хотел, чтобы экс-двойной чемпион UFC был его тренером.

"Красота! Это то, что надо! Я обожаю Алиби, он просто лучший. Он подарил мне чудный казахский халат. Это необычный длинный халат кремового цвета с разными узорами, это просто чудо! Огромное спасибо!", - говорил Кормье, не скрывая своей радости.

Даниэль Кормье получил подарок от казаха

Казах и узбек повздорили при встрече лицом к лицу

За день до боя спортсмены успешно уложились в лимит наилегчайшего веса, а затем провели стердаун. Екубов улыбался, глядя на соперника, а Алиби был максимально серьезен, и члены его команды кричали ему: "Не улыбайся в ответ!".

Дерзкий взгляд казахстанца не напугал Фуркатбека, а где-то даже возмутил. Это привело к напряженному диалогу:

"Стердаун никогда тебе не поможет (в бою)", - обратился узбекский боец на английском языке.

"Я по-русски понимаю", - так Идрис дал понять, что не понял соперника.

"Что, думаешь, я бояться (тебя) буду? Все самое главное - завтра", - заключил Екубов уже на русском языке.

Сам Алиби связывает такое поведение соперника с нервами:

"На английском мне что-то говорит, хотя он понимает, что я не знаю язык. Не знаю, может, он нервничает. Он уже понимает, с кем он столкнется", - сказал казахстанец.

Алиби Идрис и Фуркатбек Екубов: лицом к лицу

Алиби честно высказался про жизнь в Казахстане

Последние слова Алиби, озвученные перед боем, говорили о непростом пути к мечте:

"В моей жизни было много переломных моментов. В Казахстане нет хорошей жизни, люди (там) дерутся. Я всегда мечтал дать своей семье, своим родителям все. Поэтому я здесь", - говорил он.

Алиби Идрис выходил на бой на шоу TUF

Как прошел бой? Внимание! Спойлеры

Бойцы оказались в клетке. Схема все та же: два раунда по пять минут, если будет ничья - то третий решающий. И в первом раунде за Алиби было тревожно, потому что соперник не позволял ему эффективно работать в стойке, а сам попадал под разными углами. Было видно, что Екубов - мастеровитый ударник.

Но в какой-то момент Алиби удалось совершить тейкдаун, после чего узбекскому файтеру пришлось очень нелегко. Алиби постоянно давил, нанося удары и намекая на выход на приемы. За счет такой концовки он и взял первый раунд.

Во втором нужно было работать в том же ключе, но все пошло не по плану. Ближе к середине отрезка Алиби, доводя свою комбинацию у сетки, ткнул соперника пальцем в глаз: рефери вмешался и, в итоге, снял с казахстанца один балл. Но это не помешало ему победить. Концовку раунда он вновь забрал за счет борьбы, выходя на опасные позиции и удушающий прием. Екубов остался зажатым на канвасе под градом ударов.

Это победа единогласным решением судей! Рискнем предположить, что первый раунд судьи отдали со счетом 10-9 Алиби, а во втором, с учетом снятого балла, была ничья - 9-9. Предположительный итог: 19-18 в пользу казахстанца.

Алиби Идрис победил в четвертьфинале TUF

Идрис сразу почувствовал, что выиграл бой. Как только закончился второй раунд. Первым делом он побежал к президенту UFC Дане Уайту:

"Дана, запомните меня. Я - Алиби!", - крикнул спортсмен.

"Ты молодец, парень! Было круто!", - ответил с улыбкой босс.

Тренер команды соперника Чейл Соннен отметил, что во втором раунде Фуркатбек был выжат физически. Алиби серьезно потрепал узбекского соперника своей борьбой и навыками в партере. Президент Уайт был доволен увиденным:

"Во втором раунде Алиби задавал Фуркатбека в партере. Это уверенная победа, несмотря на вычтенный балл за тычок в глаз. Мне не терпится увидеть Алиби в полуфинале", - заключил Дана.

А вот тренер казахстанца Кормье заверил, что со своим чемпионским настроем Алиби еще задаст жару в будущем. Что касается Фуркатбека, то он достойно принял поражение, признав, что в этот вечер казахстанец был сильнее. Он был расстроен, так как долго ждал шанса выступить на шоу TUF, но ничего не поделать.

Алиби Идрис радуется победе на шоу TUF

Кто следующий соперник Идриса и когда покажут бой?

31-летний боец пробился в полуфинал шоу TUF, а это значит, что он в одной победе от выступления в карде UFC, так как финал проводится уже на официальном турнире лучшего промоушена мира, и в двух победах от эксклюзивного контракта с UFC.

Ранее в полуфинал его весовой категории пробились американец Джозеф Моралес (12-2) и мексиканец Иманол Родригес (5-0). Они встретятся друг с другом в полуфинале.

А вот во втором полуфинале соперник Идриса пока неизвестен. Выпуск с заключительным четвертьфиналом в этом дивизионе выйдет в свет 9 июля, и тогда мы узнаем, с кем казахстанец проведет следующий бой.


Стоит отметить, что все съемки прошли еще весной текущего года, но сериал выходит по одной серии в неделю. Это был пятый выпуск из 12. Через две недели, в противостоянии между Ройбертом Эчеверрией из Венесуэлы (10-2) и Тумело Маньямало из ЮАР (6-1), будет выявлен соперник Алиби по полуфиналу.

А сам выпуск с полуфиналом Алиби должен появиться в доступе только 6 августа, в предпоследней 11-й серии. Это будет захватывающе!

Фото: скриншоты с пятой сери TUF 33

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