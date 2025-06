Напряженный диалог с узбеком и восторг Даны Уайта. Как небитый казах стартовал на шоу TUF?

Сегодня, 25 июня, состоялся релиз пятой серии 33-го сезона бойцовского реалити-шоу от UFC - The Ultimate Fighter. В ней показали четвертьфинальный поединок в наилегчайшем весе между казахстанцем Алиби Идрисом (10-0) и Фуркатбеком Екубовым (13-4) из Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном, что было в этой серии.

Серия называется "Заклятые друзья", и это отсылка к тому, что друг с другом встретились бойцы из близких соседских стран - Казахстана и Узбекистана. Причем Алиби и Фуркатбек - первопроходцы для своих стран в шоу TUF.

Понятно, что бойцы постоянно пересекались, так как жили в одном общем доме, вместе с другими участниками TUF. В этой серии казахстанец несколько раз отметил, что уважает соперника "и как соперника, и как брата".

Было отмечено, что из 16 участников шоу было только три мусульманина, и они по пять раз в сутки молились вместе.

В этом эпизоде к команде Даниэля Кормье, чьим членом является Алиби, присоединился экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено (23-8-2). Он провел для бойцов тренировку и поделился своими советами.

Особую роль уделили истории обоих бойцов, и их жизни за пределами октагона. В комнате Идрис показывал украинскому бойцу Даниилу Донченко (11-2), экс-чемпиону казахстанской лиги NAIZA, фотографии своих сыновей. Старшего зовут Хамза, младшего - Мохаммад.

По словам Алиби, рождение детей дало ему огромный заряд мотивации. Когда ему сложно, к примеру, во время сгонки веса, он всегда смотрит на фотографии сыновей, и ему становится легче от этого.

Alibi's whole family 🥹



TUF contestants are here for more than just themselves!



[ #TUF33 LIVE NOW on ESPN2 & ESPN+ ] pic.twitter.com/D5ulVEJFCg