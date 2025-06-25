Рахмонов столкнется с устрашающим конкурентом в UFC из Кыргызстана?

В весе казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (19-0) может появиться другой звездный проспект из центральноазиатского региона. Речь идет о представителе Кыргызстана Мыктыбеке Оролбае (14-2-1), который уже имеет неплохую фан-базу в лучшей лиге мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о вероятном решении для 27-летнего Мыктыбека.

У звезды кыргызстанского ММА уже три победы и одно поражение в четырех поединках под эгидой UFC. Он мощно ворвался в промоушен в конце 2023 года, приняв бой на коротком уведомлении и удосрочив Уроша Медича во втором раунде. Затем он остановил решением Элвеса Бренера, шедшего на серии из пяти побед.

В октябре 2024-го он подрался с Матеушем Ребецки в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмены выдали кровавую рубку, в которой Мыктыбек проявил свой нереальный навык выживать в тяжелейших ситуациях. Увы, он проиграл раздельным решением судей.

И, наконец, на прошлой неделе, в Баку (Азербайджан), он в первом же раунде остановил местную звезду Тофика Мусаева, для которого это был дебют в UFC.

Сейчас у Мыктыбека 3-1 в UFC и один бонус за лучший поединок вечера (против Ребецки). Он очень популярен среди болельщиков ММА в странах СНГ. Во-первых, у него запоминающаяся внешность, во-вторых, он часто становится героем добрых мемов и шуток, в-третьих, в клетке он крайне неуступчив и бежалостен к оппонентам, при том, что является добряком в жизни.

Ни разу в своей карьере Оролбай не проигрывал досрочно, и в UFC на него возлагают большие надежды. В рейтингах его пока нет, но есть ощущение, что это вопрос одного-двух боев.

Почему легковес Оролбай может перейти в вес Рахмонова?

Если Ислам Махачев (27-1) проследовал по этому маршруту из-за личных целей (чемпионство в двух весовых категориях), желания повысить уровень оппозиции и обогатить свое наследие, то у Мыктыбека потенциальный переход может состояться из-за проблем, с которыми он сталкивался неоднократно.

Дело в том, что после перехода в UFC он ни разу не уложился в лимит легкой весовой категории (70,3). Дебют у него состоялся на коротком уведомлении в 77 килограммах, но вот следующие бои были запланированы уже в легком дивизионе.

Перед боем с Бренером перевес был незначительный - 200 грамм, но в противостоянии с Ребецки он не согнал почти два килограмма. А на последний бой с Мусаевым он тоже не смог согнать вес, и в итоге они бились в категории до 74,8 килограмма.

Это уже сложившаяся тенденция. И, вероятно, Мыктыбеку следует биться в полусреднем весе. До попадания в UFC он выступал в американской лиге, причем там он был представлен именно в 77 килограммах. Самое любопытное, что даже в этой весовой он один раз провалил взвешивание на 900 грамм.

Один из его боев, в другом американском промоушене, вовсе был запланирован в среднем весе (84 килограмма). Но в итоге он был отменен. Как видим, у Мыктыбека большой опыт выступлений в полусреднем дивизионе, а в легкий гонять вес ему дается очень тяжело.

Поэтому и возникает мысль: не легче ли Оролбаю не истощать себя и не подвергать свой организм риску, и просто вернуться в полусредний дивизион? Да, там он будет уже не столь габаритным, как в легком весе, но навыков и техники у него хватает, чтобы быть успешным и там.

Если Оролбай переберется в полусредний дивизион, то станет одним из самых интересных проспектов в этой категории. И для центральноазиатского рынка это будет очень интересно, ведь пока его в этом весе представляет только казахстанец Рахмонов.

Отметим, что в августе, на турнире в Шанхае (Китай), пройдет первое в истории противостояние Казахстан - Кыргызстан в UFC. Друг с другом схлестнутся полутяжеловесы Дияр Нургожай (10-1) из Казахстана и Уран Сатыбалдиев (8-1) из Кыргызстана.