Находится в UFC не просто так! Как казах одержал вторую победу подряд в промоушене

Автор: Димаш Тулегенов

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (38-10) продолжает удивлять в UFC. На турнире в Лас-Вегасе (Невада, США) боец по прозвищу "Росомаха" одержал вторую победу кряду и 38-ю в профессиональной карьере. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

28-летний файтер в предварительном карде турнира UFC Vegas 57 бился с 32-летним американцем Ти Джеем Брауном (16-9). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Нурданбека единогласным решением судей - 29:28.

Сайран дебютировал в промоушене всего 13 месяцев назад. За это время он успел проиграть и два раза выиграть, причем каждый поединок завершался единогласным решением судей. Эксперт в области ММА Адам Мартин у себя в Twitter отметил прогресс Сайрана:

Это две подряд победы решением для него в качестве андердога в UFC. Парень намного лучше, чем мы думали.

Громких имен в послужном списке представителя Китая нет, но сегодня он победил Брауна, шедшего на серии из двух побед в UFC. Теперь у самого Нурданбека есть два подряд выигрыша в ведущем ММА-промоушене мира. Пока до топа все еще далеко, тем более, что полулегкий вес - один из самых конкурентных, но поводов для радости немало.

Да, Сайрану все еще не хватает финишей в UFC, хотя большую часть победных боев до этого он завершал досрочно - 28 из 35. Понятно, что в этом промоушене уровень оппозиции и конкуренции куда выше, чем в китайских лигах, но казахский файтер уже доказал, что находится там не просто так.

UFC по-прежнему старается продвигать бойцов, интересных китайскому рынку. Поэтому не стоит сомневаться в дальнейшем выступлении все еще достаточно молодого Нурданбека в промоушене. Резкого подъема уровня оппозиции ожидать не стоит. Сейчас Сайрану нужно продолжать быть активным, проводя по два-три поединка за год, а также побеждать.

В дивизионе до 66 килограммов есть много бойцов. Пока топовых соперников ждать не стоит, но других проспектов, путь которых похож на бэкграунд Сайрана, увидеть в клетке с ним вполне можно. Радует, что Нурданбек продемонстрировал свою универсальность, неплохо сочетая борьбу и стойку. Поэтому этот атлет может встретиться с любым соперником.

Все идет к тому, что казахские бойцы из Китая еще не раз заявят о себе в UFC. Это касается как Нурданбека, так и 22-летнего Махсата Кайсара (9-1).

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Фото: UFC©️

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