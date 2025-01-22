Мухаммад "победил" Рахмонова и выбрал нового соперника

Чемпион UFC в полусреднем весе американец Белал Мухаммад (24-3) не сомневается, что успешно защитит свой пояс в поединке против казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), пердают Vesti.kz.

Изначально бойцы должны были подратся еще в декабре на турнире UFC 310, но тогда Мухаммад выбыл из-за болезни. Вместо него вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1), который проиграл "Номаду" единогласным решением судей.

"Я нахожусь в предвкушении. Я рад вернуться к тренировкам и работе. Очевидно, что Шавкат будет следующим, но после него есть Хоакин Бакли, Карлос Пратес, Иэн Гэрри. Я с нетерпением ожидаю того, что будет делать остальная часть дивизиона и как все сложится. Что касается меня, то я просто хочу оставаться активным. Я хочу разобраться с моим первым на очереди боем, провести первую защиту титула, а затем я буду искать следующую дату и следующую жертву", - заявил Белал в интервью Cageside Press.

Ранее чемпион рассказал, когда состоится его бой с Рахмоновым.

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