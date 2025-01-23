Бой с Рахмоновым? Махачеву назвали сроки для перехода в другой вес

Боец АСА Артем Резников (25-8) поделился своим мнением о потенциальном переходе чемпиона UFC Ислама Махачева (27-1) в полусредний дивизион, сообщают Vesti.kz. В интервью "РБ Спорт" он отметил, что для такой масштабной перемены потребуется время и серьезная подготовка.

"Махачев не перейдет в полусредний вес, пока Белал Мухаммад чемпион. Ислам точно не большой для 77 килограммов. Наверное, даже маленький. Ему нужно время. Джон Джонс тоже был маленький для тяжелого дивизиона и брал время, чтобы набрать массу. Исламу нужно полгодика, чтобы тоже поднабрать. Что касается Шавката Рахмонова, я боролся с ним в 2019 году. Тогда он бы не большой, но сейчас крупноватый. Не могу сказать, превосходит ли он Махачева физически, потому что с Исламом не работал. О разнице в весе вообще тяжело судить. Кто-то много гоняет и не восстанавливается. Взять того же Энтони Джонсона, который дрался в 77 и 84 килограммах, а потом начал сносить всех в 93", - сказал Резников.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев провел бой с бразильцем Ренато Мойкано (20-6-1). Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в легком весе, отстояв свой пояс в четвертый раз.

Ранее не исключалось, что Махачев поднимется в полусредний вес и подерется с победителем пары Белал Мухаммад - Шавкат Рахмонов.

Что касается Рахмонова, то непобежденный казахстанец (19-0) последний бой провел в декабре 2024 года, победив на UFC 310 ирландца Иэна Гэрри (15-1).

На том турнире Номад должен был сойтись с чемпионом дивизиона Белалом Мухаммадом (20-3). Но американец палестинского происхождения отказался от боя из-за проблем со здоровьем.