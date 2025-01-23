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Чемпиону из Казахстана предложили бой в UFC

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Чемпиону из Казахстана предложили бой в UFC ©depositphotos.com/nikiteev

Казахстанский боец Дастан Амангельды (8-1) мог выступить на турнире UFC, заявил президент лиги Naiza FC Нурбек Карабала. Казахстанцу поступало предложение подраться на коротком уведомлении, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боец Дастан Амангельды (8-1) мог выступить на турнире UFC, заявил президент лиги Naiza FC Нурбек Карабала. Казахстанцу поступало предложение подраться на коротком уведомлении, сообщают Vesti.kz.

"Разговаривал с Дастаном. Ему было предложение, когда в Абу-Даби турнир был, выйти на замену в UFC. Я так понял, что от Саята (Абдрахманова - Прим. Ред). Там слишком короткий срок был, он не успел вес согнать", - заявил Карабала в эфире подкаста Naizadai.

В своем последнем поединке Амангельды победил россиянина Вячеслава Свищева (13-5). Бой в легчайшем весе прошел в ноябре 2024 года на турнире Naiza 69 и завершился в пользу казахстанца раздельным решением судей.

В этом поединке оспаривался титул чемпиона лиги, который казахстанец успешно защитил.


NAIZA Казахстан MMA UFC

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