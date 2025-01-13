Мухаммад пообещал нокаутировать Рахмонова: чемпион UFC дал прогноз на бой

Шавкат Рахмонов с безупречной статистикой (19-0) является официальным претендентом на чемпионский титул в UFC. Эксперты считают, что до конца 2025 года Казахстан может получить нового чемпиона в главном ММА-промоушене. Тем временем действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) сделал свой прогноз на предстоящий бой с казахстанцем и твердо уверен в своей победе, передают Vesti.kz.

Белал считает себя лучшим бойцом дивизиона. Также он заявил, что когда представится шанс выйти в октагон против "Номада", он обязательно докажет свое превосходство всему миру.

"Как уже говорил, я считаю себя лучшим в полусреднем дивизионе, лучшим в мире прямо сейчас. Когда я смотрю на всех бойцов и анализирую их выступления, это только укрепляет мою уверенность. Я убежден, что превосхожу всех в своем весе.", – сказал Белал в интервью для Submission Radio.

Мухаммад заверил фанатов, что намерен нанести Шавкату первое поражение в карьере и даже намекнул, что готов финишировать казахстанца досрочно.

"Когда представится возможность, я обязательно докажу всему миру свою силу. А когда дойдет до боя с Шавкатом, я стану первым, кто его победит, первым, кто отправит его в нокаут", – сказал Белал.

Напомним, что изначально их бой должен был состояться 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310. Однако Белал снялся с поединка по медицинским причинам.

На замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1), но, несмотря на свои амбиции, он проиграл Шавкату единогласным решением судей после пяти напряженных раундов.

Ранее стала известна дата боя Рахмонов - Мухаммад за титул чемпиона UFC.