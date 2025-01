Завершение карьеры? Тайсон Фьюри сделал заявление

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сделал неожиданное заявление о своем будущем, сообщают Vesti.kz. Сегодня Фьюри неожиданно заявил, что решил завершить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.

Британский боксер отказался от боя с соотечественником Энтони Джошуа, несмотря на то, что промоутер Джошуа, Эдди Хирн, уже забронировал стадион "Уэмбли" в Лондоне для этого поединка.

‼️ Tyson Fury has announced that he's now RETIRING from boxing at age 36 following his defeats to Oleksandr Usyk…



