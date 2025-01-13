Завершение карьеры? Тайсон Фьюри сделал заявление

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сделал неожиданное заявление о своем будущем, сообщают Vesti.kz. Сегодня Фьюри неожиданно заявил, что решил завершить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.

Британский боксер отказался от боя с соотечественником Энтони Джошуа, несмотря на то, что промоутер Джошуа, Эдди Хирн, уже забронировал стадион "Уэмбли" в Лондоне для этого поединка.

"Привет всем. Не буду растекаться мыслью по древу: хотел бы объявить о своём уходе из бокса. Это было круто, я наслаждался каждой минутой. Я собираюсь закончить вот этим - Дик Турпин носил маску. Да благословит всех Бог, увидимся по ту сторону", - сказал он в видео.

‼️ Tyson Fury has announced that he's now RETIRING from boxing at age 36 following his defeats to Oleksandr Usyk…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/kv1emyKtjV — Ring Magazine (@ringmagazine) January 13, 2025

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Напомним, что в мае 2024 года Тайсон Фьюри утратил титул чемпиона WBC, уступив в поединке за звание абсолютного чемпиона тяжелого веса украинцу Александру Усика. В декабре они встретились вновь, и победу снова одержал Усик.

Также стоит напомнить, что Тайсон уже не раз объявлял о завершении карьеры, но каждый раз возвращался в ринг.