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Мухаммад выступил с неожиданным заявлением перед боем с Рахмоновым

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Мухаммад выступил с неожиданным заявлением перед боем с Рахмоновым ©x.com/bullyb170

Чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад (24-3) выразил готовность перейти в средний вес ради боя с лидером дивизиона Шоном Стриклендом (29-6), сообщают Vesti.kz. Претендентом на чемпионский бой с Мухаммадом, называют непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), который занимает второе место в полусреднем весе.

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Чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад (24-3) выразил готовность перейти в средний вес ради боя с лидером дивизиона Шоном Стриклендом (29-6), сообщают Vesti.kz. Претендентом на чемпионский бой с Мухаммадом, называют непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), который занимает второе место в полусреднем весе.

"Надеюсь, что Стрикленда нокаутируют, он вырубится и не проснется. Но все равно я хотел бы подняться в весе и подраться с ним, независимо от того, есть у него пояс или нет.

Шон - буквальное определение слова "быдло". Люди должны заставить заплатить его за чушь, которую он несет", - заявил Мухаммад Submission Radio.

Напомним, что Мухаммад и Рахмонов должны были провести бой 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310. Однако Белал снялся с поединка по медицинским причинам.

На замену американцу палестинского происхождения вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1), но, несмотря на свои амбиции, он проиграл Шавкату единогласным решением судей после пяти напряженных раундов.

Что касается Стрикленда, то следующий бой американец должен провести с чемпионом среднего веса Дрикусом Дю Плесси (22-2) из ЮАР. Их поединок запланирован на 8 февраля в рамках турнира UFC 312.

Рахмонов - Мухаммад США MMA Лас-Вегас UFC Рахмонов Шавкат

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