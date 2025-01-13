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Назым Кызайбай раскрыла секрет своего успеха

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Назым Кызайбай раскрыла секрет своего успеха ©instagram.com/nazym_kyzaibay09

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай показала видео тренировочного процесса с наставником, сообщают Vesti.kz. Женская и молодежная сборная проводят совместный сбор в Академии бокса под Алматы.

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Казахстанская боксерша Назым Кызайбай показала видео тренировочного процесса с наставником, сообщают Vesti.kz. Женская и молодежная сборная проводят совместный сбор в Академии бокса под Алматы.

"Training camps in the mountains continue.

Напишу на английском. Тише едешь - дальше будешь. Достигнешь желаемого. Продолжаем тренировку в правильном направлении", - подписала Кызайбай свою публикацию в Instagram.

31-летняя Кызайбай является еще двукратной чемпионкой мира (2014, 2016), чемпионкой Азии (2021) и бронзовой призеркой Олимпийский игр-2024 в Париже.

Кызайбай Назым Сборная Казахстана по боксу Казахстан

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