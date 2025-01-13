Назым Кызайбай раскрыла секрет своего успеха

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай показала видео тренировочного процесса с наставником, сообщают Vesti.kz. Женская и молодежная сборная проводят совместный сбор в Академии бокса под Алматы.

"Training camps in the mountains continue. Напишу на английском. Тише едешь - дальше будешь. Достигнешь желаемого. Продолжаем тренировку в правильном направлении", - подписала Кызайбай свою публикацию в Instagram.

31-летняя Кызайбай является еще двукратной чемпионкой мира (2014, 2016), чемпионкой Азии (2021) и бронзовой призеркой Олимпийский игр-2024 в Париже.