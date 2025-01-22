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Ислам Махачев определился со следующим боем в UFC

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Ислам Махачев определился со следующим боем в UFC ©UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, сообщил, когда его подопечный проведет следующий поединок в промоушене, передают Vesti.kz.

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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, сообщил, когда его подопечный проведет следующий поединок в промоушене, передают Vesti.kz.

"Ислам будет драться в начале лета, погнали", - написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев провел бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в легком весе, отстояв свой пояс в четвертый раз.

Махачев Ислам UFC MMA

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