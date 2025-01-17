Это моя цель. Ислам Махачев назвал условие для ухода из MMA

Чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев (26-1) вновь заявил о своей главной спортивной задаче - завоевании второго чемпионского пояса. По словам россиянина, он не планирует завершать карьеру, пока не реализует эту амбициозную цель, сообщают Vesti.kz.

"Я не уйду из этого спорта без второго пояса. Это моя цель", - сказал Махачев в эфире TNT Sports.

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Махачев готовится к защите своего титула в бою с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном (22-3), который состоится в рамках турнира UFC 311 в ночь с 18 на 19 января.

Для обоих спортсменов этот поединок станет реваншем: их первая встреча прошла в 2019 году на турнире Fight Night 149, где Махачев одержал победу единогласным решением судей.