Скоро состоится. Махачев сделал заявление о бое с Рахмоновым

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Ислам Махачев (26-1), поделился мыслями о возможности подняться в полусредний дивизион, чтобы побороться за второй чемпионский титул, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

В полусреднем весе грядет интригующая схватка: действующий чемпион Белал Мухаммад (24-3) готовится защитить пояс в поединке против казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), что лишь подогревает интерес к планам Махачева.

- Ты говорил, что не хочешь драться с Белалом из-за дружбы. Если Шавкат победит Мухаммада, ты готов подраться с Рахмоновым?

- Я с обоими парнями знаком. Это не те бои, которые я хотел бы. Точно. И Белал Мухаммад, и Шавкат Рахмонов - оба первоклассные бойцы с набором всех навыков. У них скоро состоится хороший бой, который мне будет интересно посмотреть, - заявил Махачев на пресс-конференции.

Уже в это воскресенье, 19 января, Махачев проведет долгожданный титульный бой UFC 311 в легком весе против соотечественника Армана Царукяна (22-3) на турнире в Лос-Анджелесе (США). Возможно, этот бой станет очередным шагом к новым вершинам в карьере чемпиона.

Напомним, что Рахмонов и Мухаммад изначально должны были встретится 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310. Однако Белал снялся с поединка по медицинским причинам.

На замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1), но, несмотря на свои амбиции, он проиграл Шавкату единогласным решением судей после пяти напряженных раундов.