Казах из веса Рахмонова получил поединок с экс-бойцом UFC

Этнический казах из России Ильяс Хамзин (13-4), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг) дебютирует в престижной лиге Karate Kombat, сообщают Vesti.kz.

Его соперником станет бразилец Лукас Мартинс (22-7) - бывший боец UFC и экс-чемпион Brave. Турнир Karate Kombat 52 пройдет 25 января в Майами (США).

Хамзин последний раз выходил в клетку на турнире RCC Intro 33, уступив Луису Сезару да Силве единогласным решением судей. В его активе 17 боев в ММА: 13 побед и четыре поражения.

Мартинс, не выступавший с декабря 2023 года, также стремится вернуться на победную тропу после поражения техническим нокаутом от Абдисалама Кубанычбека. В карьере бразильца - 22 победы и семь поражений в 29 поединках в смешанных единоборствах.

Напомним, что Хамзин родился в Омской области Российской Федерации. Его базой является кикбоксинг.

