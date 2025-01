UFC рассматривает кандидатуру Жумагулова? Подробности

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов может снова подраться в UFC. Его возвращение не исключается в рамках турнира UFC 312, который пройдет 8 февраля в Сиднее, Австралия, передают Vesti.kz.

На данном ивенте планировался бой в наилегчайшем весе между японцем Рэем Цуруей (10-0) и австралийцем Стюартом Николлом (8-1), но он сорвался по причине травмы последнего.

Жумагулов вызвался заменить австралийца.

@Mickmaynard2 I'm ready to come on as a substitute