UFC рассматривает кандидатуру Жумагулова? Подробности

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов может снова подраться в UFC. Его возвращение не исключается в рамках турнира UFC 312, который пройдет 8 февраля в Сиднее, Австралия, передают Vesti.kz.

На данном ивенте планировался бой в наилегчайшем весе между японцем Рэем Цуруей (10-0) и австралийцем Стюартом Николлом (8-1), но он сорвался по причине травмы последнего.

Жумагулов вызвался заменить австралийца.

"Я готов выйти на замену", - написал Жалгас в соцсетях.

@Mickmaynard2 I'm ready to come on as a substitute — Zhalgas Zhumagulov (@ZhakoZhumagulov) January 14, 2025

По информации Спорт Шредингера , казахстанец находится в списке у UFC на замену. Решение по нему, как и по самому поединку, будет принято в ближайшее время.

А вот по данным инсайдера Марселя Дорфа, бой Рэй Цуруя - Стюарт Николл отменен и замены не будет.

На счету Жумагулова было семь боев в UFC, в них он одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Его рекорд в ММА: 17-9. Американский промоушен казахстанец покинул в 2023 году.

В декабре 2024-го Жумагулов дебютировал в профи-боксе и победил, подробности - тут.