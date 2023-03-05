"Мне по***!". Президент UFC "простил" соперника Рахмонова и рассказал о бонусе

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:26
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что соперник Шавката Рахмонова (17-0) Джефф Нил (15-5) тоже получит бонус за "Лучший бой вечера", даже несмотря на проваленное взвешивание. Об этом босс лучшей лиги мира рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сегодня для него была большая ночь, безусловно. Это была настоящая война, они бились как цепные псы. Он побил такого парня, как Нил. Они делают то, что нужно для удовольствия фанатов. Да, существуют правила, Джефф не сделал вес. Когда ты профессионал, то не можешь не делать вес. Но после этого невероятного боя я сказал себе: "Мне по*** (пофиг) на взвешивание, я выплачу ему бонус", - сказал Дана.

Таким образом президент организации похвалил обоих бойцов за самоотдачу и невероятное шоу для фанатов. Правда, неизвестно, получит ли Шавкат двойной бонус в размере ста тысяч долларов за то, что его оппонент нарушил правила, превысив лимит на взвешивании. Возможен и такой исход, что Рахмонов обойдется лишь бонусом в 50 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что их поединок стал лучшим на турнире UFC 285. 

Напомним, что казахстанец финишировал Джеффа в концовке третьего раунда. 

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Метки:
MMA Рахмонов Шавкат Казахстан UFC США Лас-Вегас

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