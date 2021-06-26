"Мишел должен убить этого парня", или что пишут болельщики из Бразилии о поединке Рахмонова в UFC

Димаш Тулегенов

Бразильские фанаты находятся в ожидании боя своего соотечественника Мишела Празереса (26-3) по прозвищу "Трактор". Уже ближайшей ночью, с субботы на воскресенье, он будет биться в UFC против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (13-0). Корреспондент Vesti.kz собрал самые интересные комментарии бразильских болельщиков, которые они оставили в социальных сетях UFC Brasil.

Большинство пользователей обратили внимание на разницу в габаритах между соперниками - Рахмонов выше на 18 сантиметров, а еще у него на 24 сантиметра длиннее размах рук. Тем не менее оба файтера показали на весах 77 килограммов, что и требуется для проведения поединка в полусредней категории.

"Трактор против крана?";

"Ладно, просто посмотрите на габариты соперника "Трактора", ха-ха-ха";

"Этот парень в два раза больше Мишела. Это хорошо, потому что падает легче";

"Трактор" встретится с гигантом";

"Разница в росте просто абсурдная";

"Мишел выглядит как карлик".

Но, несмотря на эти шутки, бразильцы верят в своего ветерана:

"Мишел "Трактор" должен убить этого парня";

"Мишел собирается спустить медведя с холма, ха-ха-ха";

"Трактору" придется снести постройку".

Отметим, что бой Рахмонова и Празереса пройдет в рамках турнира UFC Vegas 30, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок с участием казахстанца состоится ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана. О прямой трансляции можно узнать здесь.

Ранее мы объяснили, почему целесообразно ожидать победу финишем в исполнении Рахмонова.

О полном карде предстоящего ивента можно прочитать по этой ссылке.

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