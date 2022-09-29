Менеджер Исмагулова сделал заявление перед топовым боем в UFC

Легковес Дамир Исмагулов получил новый поединок в UFC, а его менеджер Саят Абдрахманов высказался о противостоянии с конкурентом из топ-10, передает корреспондент Vesti.kz. Бой может пройти в декабре.

Ранее стало известно, что 31-летний Исмагулов встретится с 25-летним Арманом Царукяном.

"Не делайте выводы, не зная всех деталей. Самое главное, без травм", - написал менеджер.

Добавим, что Исмагулов в UFC, занимающий 12-е место в рейтинге легкого веса, выиграл все пять проведенных боев (24-1 - общая статистика боев), а Царукян замыкает топ-10 и победил в шести поединках из семи (18-3).

Из топ-10? Дамир Исмагулов получил следующего соперника в UFC