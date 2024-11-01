Макгрегор высмеял чемпиона UFC за отказ от боя c Рахмоновым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор высмеял американца Белала Мухаммада (24-3) после его отказа от участия в турнире UFC 310, передают Vesti.kz.

Чемпион UFC в полусреднем весе должен был провести первую защиту пояса 7 декабря в Лас-Вегасе (США) в бою против казахстанца Шавката Рахмонова (18-0). Однако бой отменили.

Позже Белал объяснил свой отказ тем, что он "подхватил костную инфекцию в стопе" и теперь ему предстоит лечение.

Макгрегор отреагировал на публикацию Мухаммада комментарием в виде двух смеющихся до слез эмодзи.

Со своей стороны Рахмонов пожелал чемпиону скорейшего выздоровления, а также заявил о готовности сразиться с любым претендентом за временный титул на UFC 310.

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