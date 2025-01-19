Махачев удосрочил соперника и стал абсолютным рекордсменом UFC

Российский чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев (27-1) уверенно защитил свой титул в главном бою вечера на турнире UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США). Его соперником был бразилец Ренато Мойкано (20-6-1), сообщают Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился в первом же отрезке, поймав оппонента на удушающий.

33-летний Махачев стал рекордсменом в истории легкого веса UFC, защитив титул в четвертый раз. Что касается Мойкано, то это был его первый шанс стать чемпионом промоушена.

Победная серия Ислама достигла 15 поединков, а у Ренато прервалась серия из четырех выигрышей.

Ранее на турнире UFC 311 произошла громкая сенсация в другом титульном противостоянии.