Махачев столкнулся с оскорблением со стороны грузинского чемпиона UFC

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Илия Топурия (16-0) в жесткой манере высказался о лидере рейтинга P4P (вне зависимости от весовых категорий) Исламе Махачеве (27-1). Он жаждет встретиться с ним в клетке, сообщают Vesti.kz.

"Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане. Всем на него на**ать. Он даже два слова связать не может. Я вот, что думаю: мой бой с Пэдди Пимблеттом - крупнее, чем я против Махачева. Ислама никто не смотрит, люди уходят спать", - цитирует его слова Sports.ru со ссылкой на YouTube-канал Kevin lole.



Отметим, что недавно Топурия покинул полулегкую весовую категорию, оставив титул вакантным. Его цель - стать чемпионом в легком весе.

А вот Махачев, в свою очередь, ушел из легкого веса в полусредний, также оставив пояс чемпиона вакантным.

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