Махачев против Рахмонова? Менеджер сделал заявление

Менеджер и промоутер в области смешанных единоборств Али Абдель-Азиз сделал заявление о будущем чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, передают Vesti.kz.

В минувшие выходные в главном событии турнира UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США) Махачев финишировал бразильца Ренато Мойкано в первом раунде и в четвертый раз защитил свой чемпионский пояс.

"У UFC совершенно другой план для Ислама, в котором нет ни (Чарльза) Оливейры, ни Армана (Царукяна), ни Илии (Топурии). Но это непредсказуемый спорт, и вы не знаете, что может произойти", - написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Ранее не исключалось, что Махачев поднимется в полусредний вес и подерется с победителем пары Белал Мухаммад - Шавкат Рахмонов.

Мухаммад и Рахмонов должны были встретиться еще 8 декабря на UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако американец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Его заменил ирландец Иэн Гэрри и проиграл судейским решением Шавкату. Благодаря этому успеху казахстанец поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Мухаммад заявил, что в мае или июне было бы идеально провести поединок с Рахмоновым, а уже после, видимо, победителя попытаются свести с Махачевым.