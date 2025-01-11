Махачев отказал Топурии и выбрал бой с Рахмоновым в UFC

Российский чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев (26-1) рассказал о планах на 2025 год. Он оценил вероятность боя с топами из соседних дивизионов, передают Vesti.kz.

В рамках интервью на YouTube-канале Shak MMA, журналист спросил у Ислама:

"Я думаю, что второе, потому что бой с Топурией не имеет смысла. Ради чего? Деньги? У меня есть деньги. Мне нужен второй пояс", - сказал Махачев.

- Что более вероятно в 2025 году: Ислам Махачев против Илии Топурии, или же Ислам Махачев против победителя боя Белал Мухаммад - Шавкат Рахмонов

Напомним, что на следующей неделе, 19 января, Махачев проведет четвертую защиту пояса в легком дивизионе UFC. В реванше он встретится с Арманом Царукяном (22-3).

Что касается казахстанца Рахмонова (19-0), то он в мае-июне должен подраться за пояс полусреднего веса с чемпионом Мухаммадом (24-3-0-1).

Ранее стало известно, что турнир, который возглавит бой Махачев - Царукян, находится на гране срыва.