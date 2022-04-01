"Лучший вариант". Эксперт оценил выбор Рахмонова по следующему бою в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Для непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (15-0) этот год должен стать определяющим. Такого мнения придерживается известный российский журналист и эксперт Игорь Лазорин. В комментарии для Vesti.kz он объяснил, почему "Номад" начал активно бросать вызовы топовым оппонентам.

Ранее 27-летний файтер из Казахстана бросил вызов девятому номеру рейтинга полусредневесов из США Нилу Мэгни (26-8). Также он обратил внимание на то, что "с ним никто не хочет драться". Ранее Рахмонов громких заявлений в американском промоушене не делал.

"Рано или поздно нужно быть активным, чтобы получать большие бои. Объективно этот год должен быть определяющим в перспективах Шавката идти наверх и бороться за титул. Мэгни - лучший вариант для него в плане продвижения. И для медиа, и для роста в плане рейтинга. Да и сам Мэгни понимает, что Хамзата Чимаева он уже вряд ли получит. Так что я вижу этот бой как вполне реальный", - считает он.

Напомним, что сам Рахмонов занимает 15-е место в рейтинге весовой категории до 77 килограммов.

"Сенсация" из UFC ответил на вызов Шавката Рахмонова