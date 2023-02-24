Лучший боец в истории UFC оставил послание для Хабиба

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©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Известный американский боец смешанных единоборств Джон Джонс назвал пятерку лучших бойцов UFC всех времен, упомянув также россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я бы назвал себя, а также Андерсона Сильву, Джорджа Сент-Пьерра, Хабиба Нурмагомедова и Жозе Альдо. Это мои любимые бойцы. У нас были разногласия с Хабибом в прошлом, я пару раз высказывался против него, но настоящей вражды между нами не было.

Мне нравится, как он себя ведет, как представляет свою веру, свою страну, и я уважаю его как бизнесмена. Он честный и прямой парень, настоящий мужчина, и я отдаю должное его жизненным принципам", - сказал американец в интервью RMC Sport.

Напомним, что Джонс вернется в октагон 4 марта, когда подерется с французом Сирилом Ганом. Это будет главное событие турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). На кону будет стоять вакантный пояс в тяжелом весе.

Джонс - бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. Многие считают его уникумом в MMA, а также лучшим бойцом за всю историю UFC.

Вернувшийся Джонс и чемпионка из Кыргызстана. Кто выступит в одном карде UFC с Рахмоновым?

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Метки:
UFC Нурмагомедов Хабиб

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