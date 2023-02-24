Лучший боец в истории UFC оставил послание для Хабиба

Известный американский боец смешанных единоборств Джон Джонс назвал пятерку лучших бойцов UFC всех времен, упомянув также россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я бы назвал себя, а также Андерсона Сильву, Джорджа Сент-Пьерра, Хабиба Нурмагомедова и Жозе Альдо. Это мои любимые бойцы. У нас были разногласия с Хабибом в прошлом, я пару раз высказывался против него, но настоящей вражды между нами не было.

Мне нравится, как он себя ведет, как представляет свою веру, свою страну, и я уважаю его как бизнесмена. Он честный и прямой парень, настоящий мужчина, и я отдаю должное его жизненным принципам", - сказал американец в интервью RMC Sport.

Напомним, что Джонс вернется в октагон 4 марта, когда подерется с французом Сирилом Ганом. Это будет главное событие турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). На кону будет стоять вакантный пояс в тяжелом весе.

Джонс - бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. Многие считают его уникумом в MMA, а также лучшим бойцом за всю историю UFC.

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