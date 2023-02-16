Вернувшийся Джонс и чемпионка из Кыргызстана. Кто выступит в одном карде UFC с Рахмоновым?

Чуть больше двух недель осталось до поединка Шавката Рахмонова (16-0) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). Кард ивента практически укомплектован. Корреспондент Vesti.kz - о том, с кем в один вечер подерется непобежденный казахстанец.

По состоянию на сегодняшний день бой Рахмонова и американца Джеффа Нила (15-4) является третьим по значимости на 285-м номерном турнире, то есть главным среди всех нетитульных поединков. Выше их оцениваются лишь чемпионские противостояния.

Главным поединком вечера станет бой за вакантный пояс в тяжелом весе между вернувшимся в строй американцем Джоном Джонсом (26-1-0-1) и французом Сирилом Ганом (11-1). В соглавном событии ивента чемпионка наилегчайшего веса из Кыргызстана Валентина Шевченко (23-3) в восьмой раз будет защищать свой титул. В этот раз соперницей и претенденткой на пояс станет мексиканка Алекса Грассо (15-3).

Кроме того, на официальном сайте UFC все еще не обновили бой в легком весе. Изначально прямо перед боем Рахмонов - Нил в клетке должны были встретиться десятый номер легкого веса американец Джалин Тернер (13-5) и 11-й номер из Новой Зеландии Дэн Хукер (22-12). Но в итоге Хукер снялся с поединка, а его заменил седьмой номер рейтинга из Польши Матеуш Гамрот (21-2-0-1). Так что в этом противостоянии, как и в схватке Рахмонова и Нила, встретятся десятые и седьмые номера топов.

По сути, в UFC могут поменять порядок боев и обозначить противостояние Гамрота и Тернера более статусным. Но вряд ли это произойдет, так как Рахмонов - непобежденный проспект, да и изначально они с Нилом должны были биться еще в январе. А поединок Гамрота и Тернера был организован только из-за отказа Хукера.

Главный кард откроет противостояние в среднем весе между американцами(3-0) и(13-8). Для 27-летнего Никала это будет дебют в UFC, но он уже является восходящей звездой промоушена, который успел пошуметь во всех смыслах. Просто ознакомьтесь с тем, как он попал в UFC и о чем говорил после этого:

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В прелимах можно отметить выступление экс-чемпиона UFC в легчайшем весе американца(12-5). Его соперником станет(13-9-0-1). Также удивляет большое количество непобежденных бойцов. Помимо Рахмонова, на UFC 285 подерутся выходцы изи дебютанты UFC: аргентинский легковес(11-0, 11 финишей) и англичанин из легчайшего дивизиона(9-0, шесть финишей).

Также поединки проведут небитые бойцы, уже имеющие за плечами опыт в UFC. В прелимах выступит ирландский полусредневес Иан Гарри (10-0, 3-0 - в UFC) и южноафриканский представитель легчайшего веса Кэмерон Сайман (7-0, 1-0 - в UFC). Интересно, что Гарри выступает в весе Рахмонова, и если он продолжит побеждать, то рано или поздно может встретиться с казахстанцем.

В общем, в воскресенье, 5 марта, будет на что и на кого посмотреть. Это будет увлекательное шоу с большим количеством интересных поединков, а Шавкат вернется в клетку впервые с июня прошлого года.

По предварительным данным, поединок Рахмонов - Нил начнется в 10:00 по времени Астаны. Однако времени до UFC 285 еще хватает, и расписание может поменяться.

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