Лучший боец UFC оценил шансы на победу Шавката Рахмонова

Известный боец UFC Александр Волкановски выбрал фаворита боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом, передают Vesti.kz.

"Шавкат Рахмонов - очень хорош, опасный боец. Я думаю, что ему очень сложно подобрать оппонента. Я больше склоняюсь к победе Шавката. Я думаю, что он будет лучше и он нацелен на верхушку дивизиона. Джефф Нил тоже опасен, он может показать что-то, но я думаю, что победит Шавкат", - сказал Волкановски.

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Рахмонов следующий поединок проведет против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (США).

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Австралиец Александр Волкановски на данный момент занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.