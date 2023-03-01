"Казахи очень добрые". Что думают о Шавкате Рахмонове фанаты со всего мира

Фанаты непобежденного Шавката Рахмонова со всего мира оставляют сотни комментариев со словами поддержки перед предстоящим боем казахстанца в UFC, передают Vesti.kz.
В комментариях под видео официальной страницы UFC в YouTube поклонники казахстанца отмечают, что Шавкат Рахмонов устрашает всех своих соперников.
"Он невероятен. Он не показывает никаких жестов. всегда сосредоточен в своих боях. Шавкат - бугимен в полусреднем весе", - пишет один из пользователей.
В ответ другие фанаты бойца пишут, что рады были бы увидеть бой казахстанца с Хамзатом Чимаевым, другие считают, что Чимаева берегут подальше от Рахмонова.
"Шавкат - один из тех бойцов, которые просто заставляют вас хотеть улучшить свои собственные навыки, чтобы вы могли быть такими же опытными. Этот чувак - настоящая проблема в дивизионе и будет источником вдохновения для будущих бойцов", - пишет другой пользователь.
Некоторые подчеркивают, что Шавкат еще не получил того признания, которого заслуживает.
"Шавкат явно зверь и не получает заслуженного признания. Я пишу комментарии к этому видео, чтобы алгоритм YouTube понял, что фанаты хотят больше внимания к Шавкату. Больше контента, больше продвижения, больше всего", - написал комментатор.
Не обошлось в комментариях без упоминания популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.
"Боже, я люблю этого парня, и, честно говоря, я просто очарован Казахстаном. Мой любимый артист из Казахстана - Димаш, и он, наверное, лучший вокалист в мире. Они кажутся искренне добрыми людьми", - отметил другой.
Вот еще несколько комментариев, в которых фанаты ММА восхищаются навыками Рахмонова:
Рахмонов следующий поединок проведет против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (США).
Реклама