Курьер в США: казахстанский боец получил редкий шанс попасть в UFC и исполнить мечту

В новом сезоне шоу The Ultimate Fighter (TUF) выступит ещё один боец, представляющий Казахстан. 30-летний Артём Белах (11-2) попытается стать лучшим представителем легчайшего веса из восьми кандидатов и заполучить эксклюзивный контракт с UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом бойце подробнее.

Тренерами в новом сезоне будут Даниэль Кормье и Майкл Биспинг, а участвовать будут бойцы легчайшего веса среди мужчин и девушки из минимального веса. В каждой категории по восемь спортсменов.





Карьера до США: дебют в России, опыт в ONE FC и чемпионство

Артём родился в небольшом городке Ерейментау, который находится в Акмолинской области, примерно в 150 километрах от Астаны. Но ещё будучи несовершеннолетним, в 17 лет, будущий файтер переехал на постоянное проживание в Краснодар (Россия). С тех пор Белах в Казахстане не жил.

С 19 лет он начал биться среди любителей, а в 21 год дебютировал в профи-ММА, добыв яркую победу в первом раунде удушающим приёмом. За первые два года на профессиональном уровне он сотворил себе рекорд 4-0 с четырьмя победами сабмишенами, а также дебютировал в известной российской лиге RCC.



В ноябре 2020 года, в своём седьмом профессиональном поединке, Белах потерпел первое в карьере поражение, проиграв россиянину Дмитрию Бабкину на ивенте RCC. Артём попался на удушающий, но не стал сдаваться и "заснул" за считанные секунды до конца последнего раунда.

После неудачи он вернулся, добыл две досрочные победы и подписал контракт с одной из ведущих лиг мира - сингапурским ONE Championship. Там он сначала победил решением, затем проиграл сопернику из Южной Кореи техническим нокаутом, а в январе 2024-го сам победил технической остановкой.



После этой победы у Белаха возник почти двухлетний перерыв. Боец переехал в США ради мечты попасть в лучшую лигу мира, и в итоге упорство привело его к шансу - ему дали выйти на коротком уведомлении на бой с чемпионом лиги Legacy Fighting Alliance (LFA) бразильцем Винисиусом Пиресом, который шёл на серии из десяти побед.

Белах готовился к бою в спешке, ведь у него было всего несколько недель, но он вышел на пятираундовый поединок, прошёл через всю дистанцию и сотворил сенсацию, выиграв единогласным решением и став новым чемпионом LFA в легчайшем весе.

Теперь, спустя полгода после этого триумфа, Белах получил приглашение от TUF, и это действительно большой шанс заявить о себе и исполнить мечту - попасть в UFC.





Белах - гражданин России, но представляет Казахстан. Как?

Артём представляет Казахстан - это подтверждают его профили на самых популярных ММА-площадках Sherdog и Tapology, где у него флаг нашей страны. При этом сам боец уже признавался, что у него российское гражданство, и что он считает себя человеком мира, не разделяя Россию и Казахстан.

"У меня российский паспорт. Вот многие люди сейчас обсуждают, почему я представляю Казахстан. Я родился и до 18 лет я жил там, учился в Степногорске, жил долго в Ерейментау. Мой прадед открывал зал по тяжёлой атлетике, который до сих пор работает в Ерейментау. Я везде указывал, что представляю две страны. Я в Краснодаре долгое время жил и тренировался, и там моя спортивная карьера начиналась. Получается, отдаю дань уважения Казахстану - за то, что я там родился и вырос, Краснодару - за то, что я там долго жил, учился в университете. В Осетии я служил в армии вообще. Человек мира, вот так. И не надо спорить, вы лучше обнимитесь в комментариях, подружитесь. У меня в Tapology указан Казахстан, в Sherdog - Россия (уже Казахстан - Прим. автора). Меня особо не спрашивали, я просто говорил, что родился в Казахстане, и они ставят Казахстан. В UFC, вы видели, боец когда выходит - пишут страну, в которой родился, вот и всё. Но я родился в Казахстане, я же не могу ничего сделать с этим фактом. И игнорировать этот факт я тоже не собираюсь", - рассказывал Белах в интервью "Вестнику ММА".

В лиге LFA, где он стал чемпионом, его также представляли как казахстанского бойца, а на его шортах были флаги обеих стран - России и Казахстана. И он уже рассказывал подписчикам в соцсетях, что продолжит выходить на бои как казахстанец даже в случае попадания в UFC.

Поехал в США без денег, но с кредитами. Помог Царукян

Почти двухлетний простой с начала 2024-го до конца 2025-го был связан с нежеланием Белаха продолжать карьеру в ONE FC. Он хотел поскорее получить визу и отправиться в США, за мечтой в виде контракта с UFC. Деньги его не интересовали, но они постоянно были нужны, однако финансовый дефицит чувствовался.

Как неоднократно рассказывал сам боец, он занимал деньги у огромного количества людей, кто-то давал ему в долг безвозмездно, причём в разном количестве. У Артёма даже не было денег на американскую визу и билеты в США, а с обычными расходами ему помогали жена и сестра, которые брали кредиты на своё имя.



Также Белах рассказывал, что продолжает экономить, так как у него ещё достаточно долгов и кредитов. Доходит до того, что даже друзья сами покупают ему вещи, а в день чемпионского боя в LFA в дом его семьи в России приходили коллекторы из банка, которые требовали погасить все задолженности.

Отдельная история - его перелёт в США. Он получил визу, а билеты ему купил топовый боец UFC Арман Царукян (23-3), через которого Белах изначально хотел найти лишь спонсоров.

"Я просил Армана помочь со спонсорами, у него по-любому были выходы, он мне дал денег на билет, он попытался найти спонсоров, но получил отказ, типа: "Нет, этот пацан два года не дрался, бесперспективный". Где вы теперь, *** (смеётся). Получилось так, что Арман узнавал у спонсоров, задавал вопросы, я же из Краснодара, он тоже из Краснодара, узнавал - ни рубля, ни копейки, никто. Это просто гиблое дело. Сначала они не верили, что я смогу получить визу, затем не верили, что я могу добраться до Америки, потом не верили, что я могу получить здесь бой. Но самая суть, что когда я уже должен был лететь за визой, но у меня не было билетов в Америку, Арман помог мне с билетами в Америку, он говорит: "Короче, лети!", - рассказал Белах всё в том же интервью "Вестнику ММА".





Работает курьером, помогал чемпионам и использует Chat GPT

Белах признаётся, что работать ему необходимо постоянно, тем более в США жизнь очень дорогая, а на одних боях много не заработаешь, тем более вне UFC. Поэтому он работает и доставщиком продуктов, хотя сталкивается с нехваткой дохода и обманами, а также грузчиком. Кроме того, у него был опыт работы гидом, а до переезда в США он успел потрудиться риэлтором и тренером.

В качестве бойца он зарекомендовал себя и как спарринг-партнёр лучших в мире. Тренировался в одном зале и с Петром Яном (20-5), и с Мерабом Двалишвили (21-5). Причём не просто тренировался, а был спарринг-партнёром обоих. А после чемпионства в LFA оба поздравляли его с этим триумфом.



На титульный бой в США Белах выходил с планом на бой, который разработал в переписке с искусственным интеллектом Chat GPT. И он это не скрывает. На тот момент у Артёма не было постоянного тренера в США.

После обретения статуса чемпиона уроженец Казахстана не планировал защищать пояс, он ждал приглашения от UFC выйти на замену на коротком уведомлении. В итоге получилось, что его взяли на шоу TUF, что тоже неплохо, ведь там он может повысить уровень своей медийки и стать более узнаваемым.

При этом вера в себя у Белаха имеется. Он уже говорил, что в будущем обязательно разделит октагон и с Александром Топурией (7-1), и с Кори Сэндхагеном (18-6), и с Шоном О'Мэлли (19-3-0-1).





Против Белаха бойцы из Кыргызстана и Азербайджана

Соперниками Артёма в шоу TUF будут семь других перспективных файтеров. Это Родриго Вера (21-1-1) из Перу, Абдул Хуссейн (15-2) из Финляндии, Шон Мора (7-1) из Кубы, Марлон Джонс (6-0) из Великобритании, Микайас Уренья (13-3) из Доминиканской Республики, Илимбек Акылбек Уулу (10-3) из Кыргызстана и Мехеммедели Османлы (12-1) из Азербайджана.

Как видим, конкуренция достаточно серьёзная. Кстати, боец из Кыргызстана Акылбек Уулу почти половину боёв на профессиональном уровне провёл в казахстанских лигах OCTAGON и Alash Pride FC в нашей стране.

При этом Белах приходит в TUF в статусе чемпиона LFA и яркого бойца с высоким процентом финишей. Он завершил досрочно девять из 11 победных поединков, оформив два нокаута и семь побед приёмами. И это несмотря на то, что он является в первую очередь ударником.



Отметим, что показ 34-го сезона шоу TUF начнётся 14 июня. Серии будут выходить еженедельно. Съёмки же будут проходить в ближайшие месяцы. Бои в четвертьфинале и полуфинале будут состоять из двух раундов (третий только в случае ничьей после двух стартовых), и они не будут занесены в профессиональный рекорд. Финал же пройдёт в рамках реального турнира UFC и идёт в зачёт проф-рекорда.

В прошлом году первым казахстанцем в истории шоу стал Алиби Идрис (10-1-0-1) из наилегчайшего веса, который дошёл до финала, будучи в команде Кормье. Несмотря на поражение в бою за контракт, промоушен дал ему шанс закрепиться в UFC - он получил договор на четыре поединка.

Также добавим, что в легчайшем дивизионе, в котором также выступает Белах, в UFC уже есть один казахстанец - это Бекзат Алмахан (12-3), который сегодня получил новый бой.

Фото: IG/lfafighting©️