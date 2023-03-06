Куат Хамитов отреагировал на победу легенды на UFC 285 c участием Рахмонова

Известный казахстанский файтер Куат Хамитов поделился своими эмоциями после победы американца Джона Джонса в главном бою турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Джонс победил в первом раунде француза Сирила Гана и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

"Пока жив этот парень, никто не может быть лучше него! Лучший P4P", - написал Хамитов в соцсетях.

Джонс - бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. Многие считают его уникумом в MMA, а также лучшим бойцом за всю историю существования смешанных боевых искусств.

Напомним, что в главном карде этого турнира казахстанец Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом.