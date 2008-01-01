Комментатор UFC обвинил Хабиба в жульничестве

Комментатор UFC Джо Роган выразил мнение, что российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов манипулирует весом в рамках правил.



"Он всегда сгоняет много. Это жестко. На самом деле он не легковес. Это санкционированная форма жульничества, и мы принимаем это как должное. Ты истощаешь организм, обезвоживаешь до 70 килограммов, а после весогонки съедаешь кучу спагетти и снова раздуваешься до 90 килограммов. Это бред", - приводит слова Рогана Eurosport со ссылкой на его собственный подкаст.



Перед боем с Джастином Гэтжи некоторые посчитали, что на взвешивании Хабиба была допущена ошибка, и на самом деле он не сделал вес. Победив американца, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA.