"Казаху" из UFC нашли нового соперника в случае победы над топовым бойцом

Новости спорта MMA UFC
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Британский журналист Фил Маккензи нашел нового соперника для казахстанского бойца UFC Дамира Исмагулова по прозвищу "Казах" в случае его победы над россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Они встретятся 17 декабря в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США).

"Если Царукян выиграет, то следующий бой он должен провести с Гурамом Кутателадзе. Если победит Исмагулов, то он должен сразиться с Матеушем Гамротом", - написал Маккензи в "твиттере".

Добавим, что Царукян в рейтинге легкого веса UFC занимает 10-е место, а Исмагулов - 12-е. Ранее менеджер обоих бойцов Саят Абдрахманов высказался о поединке между ними. Также последовало сообщение от Дамира.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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