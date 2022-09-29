Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Дамир Исмагулов сделал сообщение перед боем с топ-соперником UFC

Дамир Исмагулов сделал сообщение перед боем с топ-соперником UFC
©Mike Roach/Zuffa LLC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов кратко, но емко высказался о следующем поединке в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир UFC пройдет в ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США), в рамках которого Исмагулов встретится с российским файтером армянского происхождения Арманом Царукяном.

"Время работать", - подписал Дамир свое фото с Царукяном в Instagram.

Добавим, что Исмагулов в UFC, занимающий 12-е место в рейтинге легкого веса, выиграл все пять проведенных боев (24-1 - общая статистика боев), а Царукян замыкает топ-10 и победил в пяти поединках из семи (18-3).

"Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
UFC Исмагулов Дамир

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:00
UFC
Дамир Исмагулов сделал сообщение перед боем с топ-соперником UFC Дамир Исмагулов сделал сообщение перед боем с топ-соперником UFC
Сегодня , 13:13
UFC
"Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними "Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними
Сегодня , 11:01
UFC
Менеджер Исмагулова сделал заявление перед топовым боем в UFC Менеджер Исмагулова сделал заявление перед топовым боем в UFC
Сегодня , 10:02
UFC
Из топ-10? Дамир Исмагулов получил следующего соперника в UFC Из топ-10? Дамир Исмагулов получил следующего соперника в UFC
Сегодня , 00:10
UFC
МакГрегора обвинили в употреблении стероидов МакГрегора обвинили в употреблении стероидов
Вчера , 19:05
UFC
Президент UFC оценил перспективы Чимаева Президент UFC оценил перспективы Чимаева
Вчера , 12:17
UFC
"Соперник из топ-10". Дамир Исмагулов возвращается в клетку UFC "Соперник из топ-10". Дамир Исмагулов возвращается в клетку UFC
27 сентября, 12:04
UFC
Обидчица Агаповой первой из UFC снялась для Playboy Обидчица Агаповой первой из UFC снялась для Playboy
26 сентября, 21:19
UFC
"Как Месси". Известный боец из Казахстана забил эффектный гол "Как Месси". Известный боец из Казахстана забил эффектный гол
26 сентября, 19:19
UFC
Шавкат Рахмонов показал фанатам пояс от UFC Шавкат Рахмонов показал фанатам пояс от UFC
26 сентября, 16:31
UFC
Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба
26 сентября, 15:28
UFC
Бывшая чемпионка UFC с победы дебютировала в боксе Бывшая чемпионка UFC с победы дебютировала в боксе
23 сентября, 23:52
UFC
Побег от Рахмонова? Чимаев сделал заявление после скандала в UFC Побег от Рахмонова? Чимаев сделал заявление после скандала в UFC
23 сентября, 15:41
UFC
Конор отреагировал на вызов Мейвезера Конор отреагировал на вызов Мейвезера
23 сентября, 15:16
UFC
В команде Чимаева ответили на претензии Хабиба В команде Чимаева ответили на претензии Хабиба
23 сентября, 14:54
UFC
Казахстанка из UFC решила попробовать себя в боксе Казахстанка из UFC решила попробовать себя в боксе
23 сентября, 13:01
UFC
Раскрыты планы UFC на бой между Чимаевым и Рахмоновым Раскрыты планы UFC на бой между Чимаевым и Рахмоновым
23 сентября, 10:39
UFC
Последний соперник Чимаева заявил о завершении карьеры Последний соперник Чимаева заявил о завершении карьеры
21 сентября, 19:58
UFC
Мейвезер заявил о желании провести реванш с МакГрегором Мейвезер заявил о желании провести реванш с МакГрегором
21 сентября, 19:24
UFC
"Это повлияло на результат". Названа причина поражения Агаповой в UFC "Это повлияло на результат". Названа причина поражения Агаповой в UFC
21 сентября, 12:56
UFC
Первый боец из Таджикистана появился в истории UFC. В 2019-м у него сорвался бой с Куатом Хамитовым Первый боец из Таджикистана появился в истории UFC. В 2019-м у него сорвался бой с Куатом Хамитовым
21 сентября, 08:12
UFC
17-летний американец может стать самым молодым бойцом в истории UFC 17-летний американец может стать самым молодым бойцом в истории UFC
19 сентября, 12:36
UFC
Экс-чемпион UFC принял решение о завершении карьеры Экс-чемпион UFC принял решение о завершении карьеры
18 сентября, 20:00
UFC
Зарубежный эксперт высказался о перспективах Агаповой после поражения в UFC Зарубежный эксперт высказался о перспективах Агаповой после поражения в UFC
18 сентября, 09:31
UFC
"Буду скучать, UFC". Казахстанка сделала заявление после пятого боя в промоушене "Буду скучать, UFC". Казахстанка сделала заявление после пятого боя в промоушене
18 сентября, 03:12
UFC
Казахстанка Мария Агапова провела пятый бой в UFC Казахстанка Мария Агапова провела пятый бой в UFC
17 сентября, 21:10
UFC
Исмагулов оставил загадочное сообщение после боя в Казахстане Исмагулов оставил загадочное сообщение после боя в Казахстане
17 сентября, 14:47
UFC
Расул Мирзаев не исключил возможность возвращения Хабиба в MMA Расул Мирзаев не исключил возможность возвращения Хабиба в MMA
17 сентября, 08:49
UFC
Прямая трансляция пятого боя Марии Агаповой в UFC Прямая трансляция пятого боя Марии Агаповой в UFC
16 сентября, 22:51
UFC
Мария Агапова прошла взвешивание перед пятым боем в UFC Мария Агапова прошла взвешивание перед пятым боем в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus