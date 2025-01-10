MMA.Metaratings.ru сделал несколько смелых прогнозов на возможные события в 2025 году, которые могут случиться в мире единоборств, в том числе "отдав" чемпионский пояс UFC в полусреднем весе казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0), передают Vesti.kz.

"В UFC появится первый чемпион из Казахстана Шавкат Рахмонов – официальный претендент на чемпионский титул в полусреднем весе UFC, Асу Алмабаев находится на седьмой строчке в рейтинге наилегчайшего веса и находится в шаге от боя за пояс. Велика вероятность, что Казахстан обзаведется чемпионом UFC до конца 2025 года. Если Рахмонов свергнет Белала Мухаммада, можете не сомневаться – он станет национальным героем в стране. За "Номадом" стоит огромная армия фанатов. В случае чемпионства Шавката UFC может задуматься о том, чтобы приехать в Казахстан с турниром, а это уже историческое событие", - говорится в публикации.

Напомним, что Рахмонов и Мухаммад (24-3) должны были подраться в главном событии турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1) и уступил казахстанцу судейским решением по итогам пяти раундов.

После этой виктории Рахмонов поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Ранее стала известна вероятная дата боя Рахмонова и Мухаммада в этом году, подробности - здесь.