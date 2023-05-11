Казахстанца назвали самым невезучим бойцом UFC

Нидерландский эксперт в мире ММА Марсель Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал отмену боя казахстанца Жалгаса Жумагулова с Рафаэлем Эстевамой из Бразилии. Эксперт отметил главную особенность бойца из Казахстана.

Их бой планировался 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Однако соперник казахстанца не смог сделать вес и поединок был отменен. При этом изначально Жумагулов должен был драться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

"Определенно Жумагулов - самый невезучий парень в UFC. Кажется, что с удачей у него большие разногласия. Он уступил в спорных боях и потерял второго соперника подряд. Это серьезный ментальный удар для бойца. Сложно сказать, что его ждет дальше. Вероятно, что ему все же подберут соперника в ближайшую дату. Главное, чтобы у казахстанского бойца не опустились руки и осталась мотивация. Возможно Жумагулова сведут с Эстевамой еще раз. Вероятно, через месяц или больше", - отметил Дорф.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У него остался один поединок по контракту с промоушеном.