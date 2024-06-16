Казахстанский эксперт разобрал третью победу Алмабаева в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:38
©Кадр из видео

На UFC Vegas 93 казахстанский боец наилегчайшего Асу Алмабаев (20-2) выиграл у американца Хосе Джонсона (16-9) единогласным решением судей и отпраздновал третью победу подряд в сильнейшей лиге мира, передают Vesti.kz.

Казахстанский эксперт по смешанным единоборствам и комментатор Айдар Махметов поделился своим мнением по прошедшему поединку.

"Несмотря на 20-сантиметровую(!!!) разницу в росте (Асу - 163 см, Хосе - 183 см), Алмабаев доминировал над соперником, постоянно переводил его бросками в партер и оттуда атаковал его ударами, постоянно угрожая удушающими.

У Джонсона тоже было пару удачных моментов. Например, во 2 раунде он очень опасно поймал Асу на удушающий треугольником, а в 3 раунде забирал спину нашего бойца. К чести Алмабаева, из обоих ситуаций он выбирался и сразу же удачно атаковал сам.

Очень важная и нужная победа для Асу. После победы он вызвал на свой следующий поединок сильного новозеландца Кая Кара-Франса", - пишет Махметов в своем телеграм-канале.

Главный бой на UFC Vegas 93 завершился жуткой травмой. А в карде данного ивента казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (39-12) потерпел досрочное поражение, видео смотрите здесь.

Метки:
Алмабаев Асу UFC MMA

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