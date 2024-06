Видео досрочного поражения казаха из UFC

Казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (39-12) потерпел второе поражение подряд в лучшей лиге мира. На сей раз это произошло в предварительном карде турнира UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

В заключительном, третьем раунде он был задушен бразильцем Мелкизаэлем Костой (21-7).

В UFC Нурданбек потерпел уже третью неудачу при трех победах. В американском промоушене у бразильца теперь рекорд 2-2.

Submission for the win 💪@MelkCostaCauthy earns his first finish in the UFC with a submission in round 3! #UFCVegas93 pic.twitter.com/gEBwScT1RW